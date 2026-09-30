இலங்கையில் முதியோர் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு ; சிறுவர் எண்ணிக்கையில் வீழ்ச்சி – மத்திய வங்கி அறிக்கை

கடந்த ஆண்டில் இலங்கை 5 சதவீத பொருளாதார வளர்ச்சியை எட்டியுள்ளபோதிலும், நாட்டின் மக்கள் தொகை 0.7 சதவீதத்தால் குறைந்துள்ளதாக மத்திய வங்கி அண்மையில் வெளியிட்ட ‘இலங்கையின் சமூக பொருளாதாரத் தரவு அறிக்கை’ சுட்டிக்காட்டுகிறது.
கடந்த ஆண்டின் நடுப்பகுதியில் நாட்டின் மக்கள் தொகை 21.75 மில்லியனாக மதிப்பிடப்பட்டிருந்ததாக அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி, இலங்கையில் 55 வயதிற்கு மேற்பட்டோரின் மக்கள் தொகை கடந்த ஆண்டில் 5.19 மில்லியனாக (51.9 லட்சம்) உயர்ந்துள்ளதாகவும், 14 வயதிற்குட்பட்ட சிறுவர்களின் மக்கள் தொகை 4.5 மில்லியனாக (45 லட்சம்) குறைந்துள்ளதாகவும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் நாட்டில் உள்ள முதியோர் மக்கள் தொகைக்கும் குழந்தைகள் மக்கள் தொகைக்கும் இடையிலான இடைவெளி குறிப்பிடத்தக்க அளவில் மாறியுள்ளது.
மத்திய வங்கி அறிக்கையின்படி: 55 வயதிற்கு மேற்பட்டோர்: 2018-இல் 3.8 மில்லியனாகவும், 2024-இல் 3.84 மில்லியனாகவும் இருந்த இந்நாட்டின் முதியோர் மக்கள் தொகை, கடந்த ஆண்டில் 5.19 மில்லியனாக அதிகரித்துள்ளது.
0 முதல் 14 வயது வரையிலான சிறுவர்கள்: 2018-இல் 5.47 மில்லியனாகவும், 2024-இல் 5.53 மில்லியனாகவும் இருந்த சிறுவர்களின் எண்ணிக்கை, கடந்த ஆண்டில் 4.5 மில்லியனாகக் குறைந்துள்ளது.
இதன் அடிப்படையில், 55 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட முதியோரின் எண்ணிக்கை சுமார் 1.34 மில்லியனால் அதிகரித்துள்ள அதேவேளையில், 0-14 வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர்களின் எண்ணிக்கை சுமார் 1.03 மில்லியனால் சரிவடைந்துள்ளது.