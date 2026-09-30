வட்டி வீதத்தை தற்போதைய மட்டத்தில் தொடர இலங்கை மத்திய வங்கி தீர்மானம்
இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணயக் கொள்கைச் சபை நேற்று (29) செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற கூட்டத்தில், ஓரிரவு கொள்கை வட்டி வீதத்தை (Overnight Policy Rate – OPR) 8.75 சதவீதத்தில் தற்போதைய மட்டத்திலேயே தொடர்வதற்கு தீர்மானித்துள்ளது.
உள்நாட்டு மற்றும் உலகளாவிய பொருளாதார நிலைமைகளில் ஏற்பட்டுவரும் மாற்றங்கள் மற்றும் எதிர்கால நிலவரங்களை விரிவாக பரிசீலித்த பின்னர் இந்தத் தீர்மானம் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.
கடந்த மே மாதத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட முன்கூட்டிய நாணயக் கொள்கை இறுக்க நடவடிக்கைகளின் தாக்கங்கள் மற்றும் ஏற்கனவே நடைமுறைக்கு வந்துள்ள ஏனைய நடவடிக்கைகளுக்கும் சபை முக்கிய கவனம் செலுத்தியுள்ளது.
அத்துடன், மத்திய கிழக்கில் அதிகரித்து வரும் புவிசார் அரசியல் பதற்றங்கள் மற்றும் எல் நினோ (El Niño) நிலைமையால் ஏற்படக்கூடிய பொருளாதார அபாயங்கள் குறித்தும் கவனம் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இலங்கையின் உள்நாட்டு பொருளாதார நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து வலுவாக காணப்படுகின்றன. 2026ஆம் ஆண்டின் முதல் ஆறு மாதங்களில் நாட்டின் உண்மையான பொருளாதார வளர்ச்சி 4.7 சதவீதமாக பதிவாகியுள்ளது.
முக்கிய பொருளாதாரக் குறிகாட்டிகள் பொருளாதார நடவடிக்கைகளில் தொடர்ச்சியான வேகத்தை சுட்டிக்காட்டுகின்றன. எனினும், உலகளாவிய மற்றும் காலநிலை தொடர்பான நிச்சயமற்ற நிலைமைகள் எதிர்கால பொருளாதார வளர்ச்சியில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும் என மத்திய வங்கி குறிப்பிட்டுள்ளது.
சமீபத்திய கொள்கை நடவடிக்கைகளின் விளைவாக தனியார் துறைக்கான கடன் வளர்ச்சி படிப்படியாக குறைந்து வருகின்றது. இருப்பினும், பொருளாதார நடவடிக்கைகளுக்கு தேவையான அளவில் கடன் பாய்ச்சல்கள் தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதேவேளை, 2026 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் தலைப்புச் பணவீக்கம் ஆண்டுக்கு ஆண்டு அடிப்படையில் 8.0 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது. பொருளாதாரத்தின் பல்வேறு துறைகளில் ஏற்பட்ட எரிசக்தி விலை அதிர்ச்சியின் தாக்கம் இதற்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்துள்ளது.
தலைப்புச் பணவீக்கம் 2027ஆம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டு வரை உயர்ந்த ஒற்றை இலக்க மட்டத்தில் நீடிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதுடன், அதன் பின்னர் படிப்படியாக 5 சதவீத இலக்கை நோக்கி குறையும் என மத்திய வங்கி கணித்துள்ளது.
அதிகரித்த எரிசக்தி விலைகளின் தாக்கத்தால் அடிப்படை பணவீக்கமும் உயர்ந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனினும், தற்போதைய பணவீக்க அதிகரிப்புக்கு மத்தியிலும், நடுத்தர கால பணவீக்க எதிர்பார்ப்புகள் 5 சதவீத இலக்கைச் சுற்றி பொதுவாக நிலையாக உள்ளதாக மத்திய வங்கி குறிப்பிட்டுள்ளது.
மத்திய கிழக்கில் நிலவும் பதற்றங்களுக்கு மத்தியிலும் இலங்கையின் வெளிநாட்டுத் துறை தொடர்ந்து வலுவாக காணப்படுகின்றது. தொடர்ந்து நான்கு மாதங்கள் பற்றாக்குறையை பதிவு செய்திருந்த நடப்புக் கணக்கு, 2026 ஆகஸ்ட் மாதத்தில் உபரியை பதிவு செய்துள்ளதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
பொருட்களின் இறக்குமதி மிதமான நிலையை அடைந்தமை, சுற்றுலாத்துறை வருமானம் மற்றும் வெளிநாடுகளில் பணிபுரியும் இலங்கையர்களின் பணப்பரிமாற்ற வருமானம் அதிகரித்தமை ஆகியவை இதற்கு ஆதரவளித்துள்ளன.
2026 ஆகஸ்ட் இறுதியில் இலங்கையின் மொத்த உத்தியோகபூர்வ வெளிநாட்டு கையிருப்பு 6.9 பில்லியன் அமெரிக்க டொலராக அதிகரித்துள்ளது. மத்திய வங்கியின் நிகர வெளிநாட்டு நாணய கொள்வனவுகள் இதற்கு ஆதரவளித்துள்ளன. இந்தத் தொகையில் சீன மக்கள் வங்கியுடனான பரிமாற்ற வசதியும் உள்ளடங்குகிறது.
ஜூலை மற்றும் ஆகஸ்ட் மாதங்களில் அமெரிக்க டொலருக்கு எதிராக இலங்கை ரூபாய் மதிப்படைந்திருந்த போதிலும், செப்டெம்பர் மாதத்தில் ரூபாயின் பெறுமதியில் கலவையான மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. அண்மையில் இலங்கையின் இறையாண்மை கடன் மதிப்பீடு உயர்த்தப்பட்டமை சந்தை நம்பிக்கையை மேலும் வலுப்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
எதிர்காலத்தையும் கருத்தில் கொண்டு, கிடைக்கப்பெறும் பொருளாதாரத் தரவுகளின் அடிப்படையில் நாணயக் கொள்கைத் தீர்மானங்களை மேற்கொள்வதாக மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.
பணவீக்க அழுத்தங்கள் மேலும் தீவிரமடைந்தாலோ அல்லது பணவீக்க எதிர்பார்ப்புகள் இலக்கிலிருந்து விலகுவதற்கான அறிகுறிகள் தென்பட்டாலோ, பணவீக்கத்தை இலக்கைச் சுற்றி நிலைப்படுத்துவதற்கும், நடுத்தர காலத்தில் பொருளாதாரம் அதன் சாத்தியமான மட்டத்தில் இயங்குவதற்கு ஆதரவளிப்பதற்கும் உரிய நேரத்தில் பொருத்தமான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.
அடுத்த வழக்கமான நாணயக் கொள்கை மீளாய்வு அறிக்கை 2026 நவம்பர் 20ஆம் திகதி வெளியிடப்படவுள்ளது.