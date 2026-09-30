கடும் இடி, மின்னல் தாக்கம் தொடர்பில் எச்சரிக்கை - வளிமண்டலவியல் திணைக்களம்

நாட்டின் பல மாகாணங்களில் இடியுடன் கூடிய கடும்மழையும் ஆபத்தான மின்னல் தாக்கங்களும் அதிகரிக்கக்கூடும் என எதிர்வுகூறப்பட்டுள்ளதால், வளிமண்டலவியல் திணைக்களத்தின் இயற்கை அனர்த்த முன்னெச்சரிக்கை நிலையத்தினால் மீண்டும் தீவிரமான மின்னல் அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
முன்னதாக ஊவா, கிழக்கு மற்றும் முல்லைத்தீவு, பொலன்னறுவை ஆகிய பகுதிகளுக்கு விடுக்கப்பட்டிருந்த இந்த சீரற்ற வானிலை எச்சரிக்கை, தற்போது தென் மாகாணத்தின் அம்பாந்தோட்டை மாவட்டத்திற்கும் விரிவாக்கப்பட்டு புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஊவா மாகாணம் மற்றும் கிழக்கு மாகாணம் முழுவதும், முல்லைத்தீவு, பொலன்னறுவை மற்றும் அம்பாந்தோட்டை ஆகிய மாவட்டங்களிலும் இடியுடன் கூடிய கடும் மழையுடன், கடும் மின்னல் தாக்கங்களும், குறுகிய நேரத்திற்குப் பலத்த சூறாவளிக் காற்றும் வீசக்கூடும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இடி, மின்னல் ஆபத்துகளில் இருந்து உயிர்களையும் உடமைகளையும் பாதுகாக்க அனர்த்த முகாமைத்துவ நிலையம் பின்வரும் அவசர முன்னெச்சரிக்கைகளைப் பின்பற்றுமாறு கோரியுள்ளது:
வீட்டிற்குள் பாதுகாப்பாக இருங்கள்: இடி,மின்னல் தொடங்கும் போது திறந்தவெளிகளிலோ, மரங்களுக்கு அடியிலோ நிற்பதைத் தவிர்த்து உடனடியாகப் பலமான கட்டிடங்களுக்குள் செல்லவும்.
திறந்தவெளிகளைத் தவிர்க்கவும்: நெல் வயல்கள், தேயிலைத் தோட்டங்கள் மற்றும் திறந்த நீர்நிலைகளான குளங்கள்/ஆறுகளுக்கு அருகில் நிற்பதை முற்றிலும் தவிர்க்கவும்.
மின்சாரச் சாதனங்களைப் பயன்படுத்த வேண்டாம்: லேண்ட்லைன் தொலைபேசிகள், கணினிகள் மற்றும் முதன்மை மின்சார இணைப்பில் உள்ள மின்சாரப் பொருட்களைப் பயன்படுத்துவதைத் தவிர்க்கவும்.
திறந்த வாகனங்களைத் தவிர்க்கவும்:சைக்கிள், டிராக்டர், மோட்டார் சைக்கிள் மற்றும் படகுகள் போன்ற திறந்த வாகனப் பயணங்களை முற்றாக நிறுத்துங்கள்.
மின் கம்பிகள் ஆபத்து: விழுந்து கிடக்கும் மரங்கள் மற்றும் அறுந்து கிடக்கும் மின்சாரக் கம்பிகள் குறித்து அவதானமாக இருப்பதுடன், அவசர உதவிக்கு உள்ளூர் இடர் மேலாண்மை அதிகாரிகளை உடனடியாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்.