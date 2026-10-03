இலங்கைக்கு கடத்த முயன்ற 120 கிலோ கடல் அட்டைகள் ராமேஸ்வரத்தில் பறிமுதல்

தமிழகம் - ராமநாதபுரம் மாவட்டம் ராமேஸ்வரம் அருகே இலங்கைக்கு கடத்த முயன்ற 2 லட்சம் இந்திய ரூபா மதிப்பிலான கடல் அட்டைகளை இந்திய கடலோர காவல் படை வீரர்கள் பறிமுதல் செய்தனர்.
மண்டபத்தில் உள்ள இந்திய கடலோர காவல் படை வீரர்கள் ரோந்து படகில் மண்டபம் கடலோர பகுதியில் கண்காணித்தனர்.
அப்போது கடலோரத்தில் கிடந்த 6 மூடைகளை கைப்பற்றி சோதனையிட்டனர். இதில் மத்திய அரசால் தடை செய்யப்பட்ட 120 கிலோ கடல் அட்டைகள் இருந்தன.
உயிருடன் இருந்த கடல் அட்டைகளை மறைவான இடத்தில் பதப்படுத்தி கள்ளப்படகில் இலங்கைக்கு கடத்தி செல்ல கடத்தல்காரர்கள் திட்டமிட்டுள்ளனர்.
இதன் மதிப்பு 2 லட்சம் இந்திய ரூபாய் என்பதுடன், பறிமுதல் செய்த கடல் அட்டையை மண்டபம் வனத்துறையினரிடம் இந்திய கடலோர காவல் படை வீரர்கள் ஒப்படைத்துள்ளனர்.