கல்விச் சுற்றுலா சென்ற 16 வயது மாணவன் சமனலவெவ நீர்த்தேக்கத்தில் மூழ்கி உயிரிழப்பு

மொனராகலை பகுதியிலிருந்து சப்ரகமுவ பல்கலைக்கழகத்தைப் பார்வையிடுவதற்காகக் கல்விச் சுற்றுலா சென்ற மாணவர்கள் குழுவொன்றைச் சேர்ந்த 16 வயது பாடசாலை மாணவன், சமனலவெவ பகுதியில் நீரில் மூழ்கிப் உயிரிழந்துள்ளதாகப் பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
குறித்த மாணவர்கள் குழு கூரகல புண்ணிய பூமியை வழிபடச் செல்லும் வழியில், சமனலவெவ நீர்த்தேக்கத்தைப் பார்வையிடுவதற்காக வாகனங்களை நிறுத்தியுள்ளனர்.
இதன்போது, மூன்று மாணவர்கள் நீராடும் நோக்கில் நீர் வெளியேறும் நீர்த்தேக்கத்திற்கு அருகில் கீழே இறங்கிய வேளையில், ஒரு மாணவர் நீரில் அடித்துச் செல்லப்பட்டு காணாமல் போயுள்ளார்.
சம்பவம் தொடர்பில் கிடைக்கப் பெற்ற தகவலை அடுத்து, பொலிஸாரும் பிரதேசவாசிகளும் இணைந்து மேற்கொண்ட தீவிர தேடுதல் நடவடிக்கையின் மூலம் காணாமல் போன மாணவனின் சடலம் கண்டெடுக்கப்பட்டது.
மேலும், இந்த சம்பவம் தொடர்பில் சமனலவெவ பொலிஸார் மேலதிக விசாரணைகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.