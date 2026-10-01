2,500-க்கும் மேற்பட்ட வைத்தியர்கள் இலங்கையை விட்டு வெளியேறியுள்ளனர் : வரிச் சுமையை குறைக்க அரசுக்கு மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கம் வலியுறுத்து
அரசாங்கத்தின் கடுமையான வரிச் சுமை காரணமாக நாட்டில் உள்ள திறமையான பணியாளர்கள் தொடர்ந்து வெளிநாடுகளுக்குச் சென்று கொண்டிருப்பதாக எச்சரித்துள்ள அரச மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கம் (GMOA), வைத்தியர்கள் மற்றும் ஏனைய தொழில் வல்லுநர்களுக்கு மேலதிக வரி நிவாரணங்களை வழங்குமாறு அரசாங்கத்திடம் வலியுறுத்தியுள்ளது.
2021/2022 ஆம் ஆண்டுக்குப் பின்னர் 2,500 க்கும் மேற்பட்ட நிபுணத்துவ வைத்தியர்களும் ஏனைய மருத்துவ அதிகாரிகளும் இலங்கையை விட்டு வெளியேறியுள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ள அச்சங்கம், அவர்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேறுவதற்கு அதிக வரியும் ஒரு முக்கிய காரணியாகும் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளது.
இலங்கையின் பொருளாதார நெருக்கடியைத் தொடர்ந்து, அரசாங்க வருவாயை அதிகரிக்கும் நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக 2023 ஜனவரி முதல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட வரி சீர்திருத்தங்களால் மிகக் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டவர்களில் தொழில் வல்லுநர்களும் அடங்குவர் என்று அது தெரிவித்துள்ளது.
தனிநபர் வருமான வரி அமைப்பில் பின்னர் திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டதை ஏற்றுக்கொண்ட போதிலும், பணவீக்கம், வாழ்க்கைச் செலவு, போக்குவரத்துச் செலவுகள் மற்றும் ஏனைய பொருளாதார அழுத்தங்களுடன் ஒப்பிடும் போது வழங்கப்பட்ட நிவாரணம் போதுமானதாக இல்லை என GMOA தெரிவித்துள்ளது.
சில தொழில் வல்லுநர்கள் தொடர்ந்தும் தங்களது வருமானத்தில் கிட்டத்தட்ட 36 சதவீதத்தை நேரடி வரிகளாகச் செலுத்தி வருவதுடன், கணிசமான அளவு மறைமுக வரிச் சுமையையும் சுமந்து வருவதாக அச்சங்கம் சுட்டிக்காட்டியுள்ளது.
வைத்தியர்களின் சம்பளம் மற்றும் கொடுப்பனவுகள் தொடர்பான நீண்டகாலக் கவலைகளைச் சுட்டிக்காட்டியுள்ள அது, சில கொடுப்பனவுகள் பல வருடங்களாக திருத்தப்படவில்லை என்றும், சில மேலதிக கடமை மற்றும் விடுமுறைக்காலக் கொடுப்பனவுகள் குறைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது.
இலங்கையின் மேம்பட்டு வரும் பொருளாதார நிலைமை, அரசாங்கத்தின் ஒட்டுமொத்த வருவாயைப் பாதிக்காத வகையில் மேலும் வரித் திருத்தங்களைச் செய்வதற்கு இடமளிப்பதாக அரச மருத்துவ அதிகாரிகள் சங்கம் வாதிட்டுள்ளது.
அச்சங்கத்தின் கூற்றுப்படி, அரசாங்கத்தின் வரி வருவாய் 5.4 டிரில்லியன் ரூபாயைத் தாண்டியுள்ளதுடன், 2025 ஆம் ஆண்டின் வரி வசூல் எதிர்பார்க்கப்பட்ட அளவை விட 30 சதவீதத்திற்கும் அதிகமாக இருந்துள்ளது.
வரவிருக்கும் வரவு செலவுத் திட்டத்திற்கு முன்னதாக ஜனாதிபதி அனுர குமார திசாநாயக்கவிடம் முன்மொழிவுகளைச் சமர்ப்பித்துள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ள GMOA, வரிவிலக்கு எல்லை (tax-free threshold), வரி விகிதங்கள் மற்றும் வருமான வரம்புகளில் மாற்றங்களைக் கோரியுள்ளது.
அரசாங்கத்தின் ஒட்டுமொத்த வருவாயைப் பேணும் அதே வேளையில், வைத்தியர்கள் மற்றும் ஏனைய தொழில் வல்லுநர்களுக்கு அதிக நிவாரணம் வழங்கும் வரி முறையொன்றை உருவாக்குமாறு அது கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
உயர் திறமைமிக்க தொழில் வல்லுநர்களைத் தக்கவைத்துக்கொள்ளத் தவறினால், அறிவு மற்றும் தொழில்சார் திறமைகள் மேலும் இழக்கப்படுவது உட்பட இலங்கைக்கு நீண்டகாலப் பாதிப்புகள் ஏற்படக்கூடும் என அச்சங்கம் எச்சரித்துள்ளது.