8 மாதங்களில் எரிபொருள் இறக்குமதிச் செலவு 61.6% அதிகரிப்பு – 4.07 பில்லியன் டொலர்கள் செலவு

இவ்வருடத்தின் ஜனவரி முதல் ஓகஸ்ட் வரையிலான எட்டு மாத காலப்பகுதியில் நாட்டின் எரிபொருள் இறக்குமதிக்காக 4,072.1 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள் செலவிடப்பட்டுள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.
மத்திய வங்கி வெளியிட்ட அறிக்கையின்படி, இது 2025 ஆம் ஆண்டின் இதே காலப்பகுதியுடன் ஒப்பிடுகையில் 61.6% அதிகரிப்பாகும்.
கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டின் ஜனவரி முதல் ஓகஸ்ட் வரையிலான காலப்பகுதியில் எரிபொருள் இறக்குமதிக்காகச் செலவிடப்பட்ட தொகை 2,520.6 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களாகும்.
அதற்கமைய, மத்திய வங்கியின் தரவுகளின் அடிப்படையில் கணிப்பிடுகையில், இவ்வருடத்தின் குறித்த காலப்பகுதியில் எரிபொருள் இறக்குமதிச் செலவு கடந்த ஆண்டை விட 1,551.5 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களால் அதிகரித்துள்ளது.
இதனிடையே, 2026 ஓகஸ்ட் மாதத்தில் மட்டும் எரிபொருள் இறக்குமதிக்காக 450.6 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள் செலவிடப்பட்டுள்ளதுடன், இது 2025 ஓகஸ்ட் மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் 76.5% அதிகரிப்பாகும்.
2025 ஓகஸ்ட் மாதத்தில் எரிபொருள் இறக்குமதிச் செலவு 255.2 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களாகக் காணப்பட்டது.
அதற்கமைய, மத்திய வங்கி தரவுகளின்படி கணிப்பிடுகையில், 2026 ஓகஸ்ட் மாதத்தில் எரிபொருள் இறக்குமதிச் செலவு 2025 ஓகஸ்ட் மாதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் 195.4 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களால் உயர்ந்துள்ளது.
மேலும், 2026 ஓகஸ்ட் மாதத்தில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட கனிம எண்ணெய் இறக்குமதிக்காக 321.9 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள் செலவிடப்பட்டுள்ளன.
கடந்த 2025 ஆம் ஆண்டின் ஓகஸ்ட் மாதத்தில் அதற்காக 202.9 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்கள் செலவிடப்பட்டிருந்தன.
அதற்கமைய, சுத்திகரிக்கப்பட்ட கனிம எண்ணெய் இறக்குமதிச் செலவு ஆண்டு அடிப்படையில் 58.7% ஆல் அதிகரித்துள்ளது