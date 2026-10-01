இன்று உலக சிறுவர் தினம்

உலக சிறுவர் தினம் – குழந்தைகளின் கனவுகளுக்கு சிறகுகள் கொடுப்போம்
“சின்னச் சிரிப்பில் உலகம் மலரும்,
சிறு கனவுகளில் நாளை பிறக்கும்;
அன்போடு அவர்களை வளர்ப்போம்,
அழகான எதிர்காலம் படைப்போம்.”
ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒக்டோபர் 01ஆம் திகதி இலங்கையில் சிறுவர் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. குழந்தைகளின் உரிமைகள், பாதுகாப்பு, கல்வி, உடல் மற்றும் உளநலம் ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்தை நினைவூட்டுவதுடன், அவர்களுக்கான மகிழ்ச்சியான எதிர்காலத்தை உருவாக்க வேண்டிய நமது பொறுப்பையும் இந்த நாள் எடுத்துரைக்கிறது.
குழந்தைப் பருவம் என்பது வாழ்க்கையின் மிக அழகான காலப்பகுதி. விளையாட்டு, சிரிப்பு, ஆர்வம், கேள்விகள், கற்பனை மற்றும் சிறிய கனவுகள் நிறைந்த அந்தப் பருவம் ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் சுதந்திரமாக அனுபவிக்கக் கிடைக்க வேண்டும்.
ஒவ்வொரு குழந்தைக்குள்ளும் ஒரு கனவு
இன்று வண்ணப் பென்சிலால் படம் வரையும் ஒரு குழந்தை நாளை சிறந்த கலைஞராகலாம். வானத்தைப் பார்த்து நட்சத்திரங்களை எண்ணும் குழந்தை விஞ்ஞானியாகவோ விண்வெளி வீரராகவோ உருவாகலாம். பொம்மைக்கு மருந்து கொடுத்து விளையாடும் குழந்தை நாளை மருத்துவராகலாம்.
ஆனால் குழந்தைகளின் கனவுகளை நாம் தீர்மானிக்க வேண்டியதில்லை. அவர்கள் எதை விரும்புகிறார்கள் என்பதை அறிந்து, அவர்களுக்குள் இருக்கும் திறமைகளை அடையாளம் கண்டு, அவற்றை வளர்த்துக்கொள்ள வாய்ப்பளிப்பதே பெரியவர்களின் முக்கிய பொறுப்பாகும்.
மதிப்பெண்களைத் தாண்டிய குழந்தைப் பருவம்
கல்வி முக்கியமானது. ஆனால் ஒரு குழந்தையின் திறமையை பரீட்சை மதிப்பெண்களால் மட்டும் அளவிட முடியாது.
விளையாட்டு, இசை, ஓவியம், நடனம், வாசிப்பு, அறிவியல் ஆர்வம், படைப்பாற்றல், மனிதநேயம் மற்றும் பிறருக்கு உதவும் மனப்பான்மை என ஒவ்வொரு குழந்தையிடமும் வெவ்வேறு திறமைகள் இருக்கின்றன.
மற்ற குழந்தைகளுடன் ஒப்பிடுவதற்குப் பதிலாக, நேற்றைய அவர்களைவிட இன்று அவர்கள் எவ்வாறு முன்னேறியிருக்கிறார்கள் என்பதைப் பாராட்டுவது அவர்களின் தன்னம்பிக்கையை வளர்க்கும்.
குழந்தைகள் கேட்பது பொருட்களை மட்டும் அல்ல
விலை உயர்ந்த பொம்மைகள், புதிய ஆடைகள் அல்லது நவீன சாதனங்கள் குழந்தைகளுக்கு மகிழ்ச்சியைக் கொடுக்கலாம். ஆனால் அவற்றைவிட அவர்கள் அதிகம் எதிர்பார்ப்பது அன்பு, நேரம், கவனம் மற்றும் பாதுகாப்பு.
அவர்களுடன் சில நிமிடங்கள் அமர்ந்து பேசுவது, அவர்கள் சொல்லும் சிறிய கதைகளைக் கேட்பது, ஒன்றாக விளையாடுவது, அவர்கள் செய்த நல்ல செயல்களைப் பாராட்டுவது போன்ற எளிய செயல்களே குழந்தைகளின் மனதில் அழகான நினைவுகளாக நிலைத்திருக்கும்.
“நான் சொல்வதை யாரோ கேட்கிறார்கள்; நான் நேசிக்கப்படுகிறேன்; நான் பாதுகாப்பாக இருக்கிறேன்” என்ற உணர்வு ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் கிடைக்க வேண்டும்.
டிஜிட்டல் உலகில் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு
இன்றைய குழந்தைகள் தொழில்நுட்பத்துடன் வளர்கின்றனர். இணையம் அவர்களுக்கு கல்வி மற்றும் அறிவுக்கான பெரும் வாய்ப்புகளை வழங்குகின்ற அதேவேளை, சில அபாயங்களையும் கொண்டுள்ளது.
எனவே குழந்தைகளின் இணையப் பயன்பாட்டை வழிநடத்துதல், வயதுக்கு ஏற்ற உள்ளடக்கங்களைத் தேர்ந்தெடுத்தல், திரை நேரத்தில் சமநிலையை ஏற்படுத்துதல் மற்றும் அவர்களின் தனியுரிமையைப் பாதுகாத்தல் என்பவை பெற்றோர்களின் முக்கிய பொறுப்புகளாக மாறியுள்ளன.
அதேநேரத்தில், குழந்தைகளின் புகைப்படங்கள் மற்றும் காணொளிகளை சமூக ஊடகங்களில் பகிரும்போதும் அவர்களின் தனியுரிமை, பாதுகாப்பு மற்றும் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு செயற்படுவது அவசியம்.
எல்லா குழந்தைகளுக்கும் சமமான உலகம்
ஒரு குழந்தையின் குடும்பப் பின்னணி, பொருளாதார நிலை, மதம், மொழி அல்லது வாழும் இடம் எதுவாக இருந்தாலும், ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் பாதுகாப்பான வாழ்க்கை, தரமான கல்வி, சுகாதாரம், விளையாட்டு மற்றும் தனது திறமைகளை வளர்த்துக்கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்க வேண்டும்.
குழந்தைகளுக்கு எதிரான வன்முறை, துஷ்பிரயோகம், புறக்கணிப்பு மற்றும் சுரண்டலுக்கு இடமில்லாத சமூகத்தை உருவாக்குவது பெற்றோர்களின் பொறுப்பு மட்டுமல்ல; பாடசாலைகள், சமூக அமைப்புகள், ஊடகங்கள், அரச நிறுவனங்கள் என அனைவருக்கும் அதில் பங்கு உள்ளது.
அவர்களின் சிறகுகளை வெட்டாமல் பறக்கக் கற்றுக்கொடுப்போம்
குழந்தைகள் நமது எதிர்காலம் என்று நாம் அடிக்கடி கூறுகிறோம். உண்மையில் அவர்கள் எதிர்காலம் மட்டுமல்ல — அவர்கள் இன்றைய உலகத்தின் முக்கியமான ஓர் அங்கம்.
அவர்களுக்காக நாம் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய முதலீடு சொத்துகளைச் சேர்த்து வைப்பது மட்டுமல்ல. நல்ல கல்வி, நல்ல பழக்கங்கள், அன்பு, மனிதநேயம், தன்னம்பிக்கை மற்றும் தங்களது கனவுகளைத் தொடரும் சுதந்திரத்தை வழங்குவதும் அதைவிட முக்கியமானது.
இந்த சிறுவர் தினத்தில் குழந்தைகளுக்கு வாழ்த்துச் சொல்வதோடு மட்டும் நின்றுவிடாமல், அவர்கள் சிரிக்கவும், விளையாடவும், கேள்வி கேட்கவும், தவறு செய்து கற்றுக்கொள்ளவும், கனவு காணவும், அந்தக் கனவுகளை நோக்கி பயணிக்கவும் இடமளிப்போம்.
ஒவ்வொரு குழந்தையின் சிரிப்பையும் பாதுகாப்போம்.
ஒவ்வொரு குழந்தையின் குரலையும் கேட்போம்.
ஒவ்வொரு சிறு கனவுக்கும் சிறகுகள் கொடுப்போம்.
இனிய உலக சிறுவர் தின வாழ்த்துகள்!