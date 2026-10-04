நாட்டின் பல பகுதிகளில் இடம்பெற்ற வீதி விபத்துகளில் நால்வர் உயிரிழப்பு

நாட்டின் பல பகுதிகளில் இடம்பெற்ற வீதி விபத்துக்களில் நால்வர் உயிரிழந்துள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஹபரணை - திருகோணமலை வீதியின் கித்துலுத்துவ பகுதியில் இடம்பெற்ற விபத்தில் 47 வயதுடைய நபர் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார்.
ஹபரணையில் இருந்து கந்தளாய் திசை நோக்கிச் சென்ற கார் ஒன்று, எதிரே வந்த முச்சக்கர வண்டியுடன் மோதியதில் இவ்விபத்து சம்பவித்துள்ளது.
விபத்தில் காயமடைந்த முச்சக்கர வண்டியின் சாரதியும் அதன் பின்புறம் பயணித்த நபரும் கந்தளாய் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், முச்சக்கர வண்டியின் சாரதி உயிரிழந்துள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
இவ்வாறு உயிரிழந்தவர் அக்போபுர பகுதியைச் சேர்ந்த 47 வயதுடைய நபராவார்.
அத்துடன் அம்பாறை, தர்மபால மாவத்தையில் கல்முனை திசை நோக்கிச் சென்ற வேன் ஒன்று, முன்னால் சென்ற முச்சக்கர வண்டியுடன் மோதி இடம்பெற்ற விபத்தில் பெண் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார்.
இவ்விபத்தில் முச்சக்கர வண்டியின் சாரதி, இரு பெண்கள் மற்றும் சிறுமி ஒருவர் காயமடைந்து அம்பாறை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அங்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், உடவலவ பகுதியைச் சேர்ந்த 43 வயதுடைய பெண்ணே இவ்வாறு உயிரிழந்துள்ளார்.
இதனிடையே களுத்துறை வடக்கு, தியகம பகுதியில் இடம்பெற்ற விபத்தொன்றில் இருவர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
ஹொரணை திசையிலிருந்து களுத்துறை நோக்கிச் சென்ற பேருந்து ஒன்றுடன் எதிர்த்திசையில் வந்த மோட்டார் சைக்கிள் மோதியதில் இவ்விபத்து சம்பவித்துள்ளது.
விபத்தில் பலத்த காயமடைந்த மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டுநரும் பின்னால் பயணித்த பெண்ணும் கல்பாத வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் உயிரிழந்துள்ளனர்.
இவ்வாறு உயிரிழந்தவர்கள் கல்பாத பகுதியைச் சேர்ந்த 23 வயதுடைய இளைஞரும் 16 வயதுடைய யுவதியும் ஆவர்.
ஹபரணை - திருகோணமலை வீதியின் கித்துலுத்துவ பகுதியில் இடம்பெற்ற விபத்தில் 47 வயதுடைய நபர் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார்.
ஹபரணையில் இருந்து கந்தளாய் திசை நோக்கிச் சென்ற கார் ஒன்று, எதிரே வந்த முச்சக்கர வண்டியுடன் மோதியதில் இவ்விபத்து சம்பவித்துள்ளது.
விபத்தில் காயமடைந்த முச்சக்கர வண்டியின் சாரதியும் அதன் பின்புறம் பயணித்த நபரும் கந்தளாய் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில், முச்சக்கர வண்டியின் சாரதி உயிரிழந்துள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.
இவ்வாறு உயிரிழந்தவர் அக்போபுர பகுதியைச் சேர்ந்த 47 வயதுடைய நபராவார்.
அத்துடன் அம்பாறை, தர்மபால மாவத்தையில் கல்முனை திசை நோக்கிச் சென்ற வேன் ஒன்று, முன்னால் சென்ற முச்சக்கர வண்டியுடன் மோதி இடம்பெற்ற விபத்தில் பெண் ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார்.
இவ்விபத்தில் முச்சக்கர வண்டியின் சாரதி, இரு பெண்கள் மற்றும் சிறுமி ஒருவர் காயமடைந்து அம்பாறை வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
அங்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில், உடவலவ பகுதியைச் சேர்ந்த 43 வயதுடைய பெண்ணே இவ்வாறு உயிரிழந்துள்ளார்.
இதனிடையே களுத்துறை வடக்கு, தியகம பகுதியில் இடம்பெற்ற விபத்தொன்றில் இருவர் உயிரிழந்துள்ளனர்.
ஹொரணை திசையிலிருந்து களுத்துறை நோக்கிச் சென்ற பேருந்து ஒன்றுடன் எதிர்த்திசையில் வந்த மோட்டார் சைக்கிள் மோதியதில் இவ்விபத்து சம்பவித்துள்ளது.
விபத்தில் பலத்த காயமடைந்த மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டுநரும் பின்னால் பயணித்த பெண்ணும் கல்பாத வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் உயிரிழந்துள்ளனர்.
இவ்வாறு உயிரிழந்தவர்கள் கல்பாத பகுதியைச் சேர்ந்த 23 வயதுடைய இளைஞரும் 16 வயதுடைய யுவதியும் ஆவர்.