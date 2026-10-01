சிவராசா அனோஜன் விடுதலை: அரசின் தலையீட்டை வலியுறுத்தி மலையக இந்து குருமார் ஒன்றியம் ஜனாதிபதியின் செயலாளருடன் சந்திப்பு!

on Thursday, October 01, 2026
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சவூதி அரேபியாவில் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ள சிவராசா அனோஜனை விடுதலை செய்வதற்கு தேவையான அரச தலையீட்டை மேற்கொள்ளுமாறு மலையக இந்து குருமார் ஒன்றியம் ஜனாதிபதியிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.

சிவராசா அனோஜனை விடுதலை செய்வதற்கு தேவையான அரச தலையீட்டை மேற்கொள்ளுமாறு கோரி, இலங்கை மலையக இந்து குருமார் ஒன்றியத்தினால் மனுவொன்றும் கையளிக்கப்பட்டுள்ளது.

இலங்கை மலையக இந்து குருமார் ஒன்றியத்தின் பொதுச்செயலாளர் சிவஸ்ரீ வேலு சுரேஷ் சர்மா குருக்களால் நேற்று (30) பிற்பகல் ஜனாதிபதி அலுவலகத்தில் ஜனாதிபதியின் செயலாளர் கலாநிதி நந்திக சனத் குமாநாயக்கவிடம் குறித்த மனு கையளிக்கப்பட்டது.

சிவராசா அனோஜனை விடுவிப்பதற்கு தேவையான அரச தலையீடு ஏற்கனவே மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக ஜனாதிபதியின் செயலாளர் கலாநிதி நந்திக சனத் குமாநாயக்க இதன்போது சுட்டிக்காட்டியமை குறிப்பிடத்தக்கது.


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