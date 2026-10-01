மேல் மாகாணத்தில் பொலிஸார் அதிரடி வேட்டை ; மூவர் கைது

on Thursday, October 01, 2026
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நாட்டின் மூன்று பகுதிகளில் 4 கிலோகிராமிற்கும் அதிகமான ஹெரோயின் மற்றும் கொக்கேய்ன் போதைப்பொருட்களுடன் மூவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
 
கடந்த 26 ஆம் திகதி மேல் மாகாண வடக்கு குற்றத்தடுப்புப் பிரிவின் அதிகாரிகளுக்குக் கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சோதனையில் 02 கிலோகிராம் 842 கிராம் ஹெராயினுடன் சந்தேகநபர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

கைது செய்யப்பட்ட சந்தேகநபரிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணைகளில் வெளிவந்த தகவலின் அடிப்படையில், அன்றைய தினமே யாயவத்தை, பலபொத்த பகுதியில் உள்ள வீடொன்றைப் பரிசோதித்தபோதே இப்போதைப்பொருட்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளன.

குறித்த வீட்டின் உரிமையாளர் சட்டத்தரணி ஊடாக தங்கalle பொலிஸ் நிலையத்தில் ஆஜராகியுள்ளதுடன், இச்சோதனை நடவடிக்கை தொடர்பாக தங்கalle பொலிஸாரும் மேல் மாகாண வடக்கு குற்றத்தடுப்புப் பிரிவினரும் மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

இதற்கிடையில், நேற்று (30) மதியம் வெல்லம்பிட்டிய பொலிஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட குடா புத்கமுவ பகுதியில் பொலிஸ் விசேட அதிரடிப்படையின் ஜயவர்தனபுர முகாம் அதிகாரிகளுக்குக் கிடைத்த தகவலின் பேரில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சோதனையில் 01 கிலோகிராம் 14 கிராம் ஐஸ் போதைப்பொருள் மற்றும் 14 கிராம் ஹெராயினுடன் சந்தேகநபர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

சந்தேகநபர் தற்போது வெல்லம்பிட்டிய பொலிஸில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதுடன், அவர் அங்கொட பகுதியைச் சேர்ந்த 30 வயதுடையவராவார்.

அதேவேளை, நேற்று மாலை குருந்தவத்தை பொலிஸ் பிரிவிற்குட்பட்ட டொரிங்டன் மாவத்தை பகுதியில் கொழும்பு மாவட்ட குற்றத்தடுப்புப் பிரிவினரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட சோதனையில் 01 கிலோகிராம் 08 கிராம் கொக்கேய்ன் போதைப்பொருளுடன் கொழும்பு 7 பகுதியைச் சேர்ந்த 23 வயதுடைய சந்தேகநபர் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

கொழும்பு மாவட்ட குற்றத்தடுப்புப் பிரிவினர் மேலதிக விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்


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