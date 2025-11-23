வளிமண்டலவியல் திணைக்களத்தின் எச்சரிக்கை

வளிமண்டலவியல் திணைக்களத்தின் இயற்கை அனர்த்த முன்னெச்சரிக்கை நிலையமானது, அடுத்த 24 மணித்தியாலங்களுக்குச் செல்லுபடியாகும் வகையில் பலத்த காற்று, பலத்த மழை மற்றும் கொந்தளிப்பான கடல் பிராந்தியங்கள் தொடர்பில் எச்சரிக்கை அறிவித்தல் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.
வங்காள விரிகுடாவின் ஆழ்கடல் பகுதியில் பயணிக்கும் நெடுநாள் மீன்பிடிப் படகுகளுக்கும், நாட்டைச் சூழவுள்ள ஆழமற்ற கடல் பகுதிகளில் மீன்பிடி மற்றும் கடற்படை நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் சமூகத்தினருக்கும் அவதானமாக இருக்குமாறு அந்த அறிவித்தலில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தெற்கு அந்தமான் கடல் பகுதியை அண்டிய வங்காள விரிகுடா ஆழ்கடல் பகுதியில் தாழமுக்கம் உருவாகியுள்ளது.
இது மேற்கு-வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, நாளை (24) அளவில் தென்கிழக்கு வங்காள விரிகுடா கடல் பிராந்தியத்தில் ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுவடையக்கூடும்.
அதன் பின்னர் வரும் 48 மணித்தியாலங்களில் இந்த அமைப்பு மேலும் வலுவடைந்து ஒரு சூறாவளியாக மாறுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் உள்ளன.
கீழே உள்ள வரைபடத்தில் "அறிவுரை" பிரிவின் கீழ் குறிக்கப்பட்ட கடல் பகுதிகளில், பலத்த இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடுவதுடன், காற்றின் வேகம் சில நேரங்களில் 55-65 கிமீ வேகத்தில் அதிகரிப்பதுடன் அந்த கடல் பகுதிகள் சில நேரங்களில் கொந்தளிப்பாகவோ அல்லது மிகவும் கொந்தளிப்பாகவோ மாறும்.
கீழே உள்ள வரைபடத்தில் "எச்சரிக்கை" பிரிவின் கீழ் குறிக்கப்பட்டுள்ள கடல் பகுதிகளில், வரும் நாட்களில் பலத்த இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யும், மேலும் காற்றின் வேகம் சில நேரங்களில் 70-75 கிமீ வேகத்தில் அதிகரிக்கும், மேலும் அந்தக் கடல் பகுதிகள் மிகவும் கொந்தளிப்பாக மாறக்கூடும்.
எனவே, இந்தக் கடல் பகுதிகளில் மீன்பிடித்தல் மற்றும் கடல்சார் நடவடிக்கைகளை மறு அறிவிப்பு வரும் வரை தவிர்க்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
தற்போது அந்தப் பகுதிகளில் மீன்பிடி நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டிருந்தால், அந்தக் கடல் பகுதிகளை விட்டு வெளியேறவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
மீன்பிடி மற்றும் கடல் சமூகங்கள் இது தொடர்பாக வளிமண்டலவியல் திணைக்களத்தால் வெளியிடப்படும் முன்னறிவிப்புகள் மற்றும் ஆலோசனைகளுக்கு கவனம் செலுத்துமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
நாட்டைச் சுற்றியுள்ள ஆழமற்ற கடல் பகுதிகளில் உள்ள மீன்பிடி மற்றும் கடல் சமூகங்கள், நவம்பர் 25 ஆம் திகதி அளவில் இலங்கைக்கு அப்பால் தென்மேற்கு வங்காள விரிகுடாவில் ஒரு புதிய குறைந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி உருவாகக்கூடும்.
நாட்டைச் சுற்றியுள்ள ஆழமற்ற கடல் பகுதிகளில் உள்ள மீன்பிடி மற்றும் கடல் சமூகங்கள், இது தொடர்பான முன்னறிவிப்புகள் மற்றும் ஆலோசனைகளுக்கு கவனம் செலுத்துமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.