மட்டக்களப்பில் தொல்லியல் பெயர்ப்பலகையை அகற்றிய விவகாரம் : சட்ட நடவடிக்கை எடுப்போம் - அமைச்சர் சுனில் செனெவி

மட்டக்களப்பில் உள்ள தொல்பொருள் இடங்களுக்கு பார்வையாளர்களை வழிநடத்தும் பல அறிவிப்புப் பலகைகள் அகற்றப்பட்டது குறித்து விசாரணை தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக புத்த சாசனம், மத மற்றும் கலாச்சார விவகார அமைச்சர் டாக்டர் ஹினிதும சுனில் செனெவி தெரிவித்தார்.
சிறப்பு அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்ட அமைச்சர், பாரம்பரிய இடங்களை அடையாளம் கண்டு பாதுகாப்பதற்கான பொது அரசாங்க திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக தொல்பொருள் துறை பல ஆண்டுகளாக இதுபோன்ற அறிவிப்புப் பலகைகளை நிறுவி வருவதாகக் கூறினார்.
இருப்பினும், ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குழு இந்தப் அறிவிப்புப் பலகைகளை அந்தப் பகுதியில் உள்ள நான்கு தொல்பொருள் தளங்களிலிருந்து அகற்றியுள்ளது. இந்த சம்பவம் குறித்து பொது பாதுகாப்பு அமைச்சருக்கும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் தற்போது விசாரணைகள் நடைபெற்று வருவதாக அவர் கூறினார்.
சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும், பொறுப்பானவர்கள் தாமதமின்றி அடையாளம் காணப்படுவார்கள் என்றும் அமைச்சர் வலியுறுத்தினார். இந்தச் செயலுக்குப் பின்னால் அரசியல் நோக்கங்களைக் கொண்ட ஒரு குழு இருப்பது தெளிவாகி வருவதாகவும் அவர் மேலும் குறிப்பிட்டார்.