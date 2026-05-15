டெங்கு நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு - 15 மரணங்கள்

on Wednesday, May 20, 2026
No comments

இந்த ஆண்டு 29,589 டெங்கு நோயாளிகள் பதிவாகியுள்ளதாக தேசிய டெங்கு கட்டுப்பாட்டுப் பிரிவு தெரிவித்துள்ளது.

அதன் சமூக மருத்துவ நிபுணர் செல்வி பிரசீல சமரவீர, மே 18, 2026 நிலவரப்படி இதுவரை 15 மரணங்கள் பதிவாகியுள்ளதாகக் கூறினார்.

"அதிக அபாயம் உள்ள 39 சுகாதார மருத்துவ அதிகாரி பிரிவுகளை நாங்கள் அடையாளம் கண்டுள்ளோம். மேலும், மேற்கு மாகாணத்தில் அதிக நோயாளிகள் பதிவாகியுள்ளனர். தெற்கு மற்றும் சபரகமுவ மாகாணங்கள் அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளன. மாவட்டங்களைப் பொறுத்தவரை, அனைத்து 25 மாவட்டங்களிலும் டெங்கு நோயாளிகள் பதிவாகியுள்ளனர். இவற்றில், கொழும்பு, கம்பஹா, இரத்தினபுர, மாத்தறை, காலி, களுத்துறை மற்றும் கண்டி மாவட்டங்களில் அதிக எண்ணிக்கையிலான நோயாளிகள் பதிவாகியுள்ளனர்."

பள்ளிகள், அரசாங்க நிறுவனங்கள், பணியிடங்கள் மற்றும் வழிபாட்டுத் தலங்களில் டெங்கு அதிகமாகப் பரவியிருப்பதாக பூச்சியியல் ஆய்வுகள் வெளிப்படுத்தியுள்ளதாக செல்வி பிரசீல சமரவீர மேலும் தெரிவித்தார்.

You may like these posts