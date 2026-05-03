3 மாவட்டங்களுக்கு மண்சரிவு எச்சரிக்கைகள் - தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம்

on Friday, May 22, 2026
தற்போது நிலவும் கனமழை நிலவுவதால், தேசிய கட்டிட ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 3 மாவட்டங்களுக்கு மண்சரிவு எச்சரிக்கைகளை விடுத்துள்ளது.

இந்த அறிவிப்பு இன்று வெள்ளிக்கிழமை (22) அதிகாலை 3.00 மணி முதல் நாளை சனிக்கிழமை (23) அதிகாலை 3.00 மணி வரை செல்லுபடியாகும்.

அதன்படி, கம்பஹா மாவட்டத்தில் உள்ள அத்தனகல்ல பகுதிக்கும், இரத்தினபுர மாவட்டத்தில் உள்ள குருவிட்டா மற்றும் இரத்தினபுர பகுதிகளுக்கும் இரண்டாம் நிலை மண்சரிவு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், களுத்துறை மாவட்டத்தில் உள்ள புலத்சிங்கல பகுதிக்கும், இரத்தினபுர மாவட்டத்தில் உள்ள எஹெலியகொட பகுதிக்கும் முதல் நிலை மண்சரிவு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.

