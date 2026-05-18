ஈரான் - அமெரிக்க பதற்றம் மற்றும் அணுமின் நிலைய தாக்குதலால் எண்ணெய் விலை உயர்வு
உலக சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது.
அதன்படி, ஒரு பெரல் பிரென்ட் கச்சா எண்ணெய் விலை $1.44 அல்லது 1.32% அதிகரித்து, $110.70 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
மே 5-ஆம் திகதிக்குப் பிறகு இதுவே மிக உயர்ந்த மதிப்பு என்று வெளிநாட்டு ஊடகங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
அதேபோல், WTI எண்ணெயின் விலையும் மே 4-ஆம் தேதிக்குப் பிறகு அதன் மிக உயர்ந்த நிலையை எட்டியுள்ளது, மேலும் அதன் பெரல் விலை $1.84 அல்லது 1.75% அதிகரித்து, $107.26 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
ஈரானுக்கு எதிரான அமெரிக்க - இஸ்ரேல் போரை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கான முயற்சிகள் முடங்கியுள்ளதாலும், ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் உள்ள அணுமின் நிலையத்தின் மீதான தாக்குதலாலும் உலக சந்தையில் எண்ணெய் விலை மேலும் அதிகரித்துள்ளதாக வெளிநாட்டு ஊடகங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
ஹோர்முஸ் நீரிணையைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் தாக்குதல்கள் மற்றும் கப்பல் பறிமுதல்களை முடிவுக்குக் கொண்டுவருவதற்கான அமைதி ஒப்பந்தம் குறித்த நம்பிக்கைகள் மங்கியதால், கடந்த வாரம் இருவகை எண்ணெய் விலைகளும் 7% க்கும் அதிகமாக உயர்ந்தன.