போலி ஆவணம் மூலம் அரச காணியை விற்க நடவடிக்கை ; மேர்வின் சில்வா, பிரசன்ன ரணவீர உள்ளிட்ட 6 பேருக்கு எதிராக குற்றப்பத்திரம் தாக்கல்!

on Wednesday, July 15, 2026
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முன்னாள் அமைச்சர் மேர்வின் சில்வா, முன்னாள் இராஜாங்க அமைச்சர் பிரசன்ன ரணவீர உட்பட 6 பேருக்கு எதிராக கம்பஹா மேல் நீதிமன்றத்தில் குற்றப்பத்திரம் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

கிரிபத்கொடை நகரில் அரசுக்கு சொந்தமான காணியை, போலியான ஆவணங்கள் தயாரித்து, அந்த ஆவணங்களைக் கொண்டு விற்பனை செய்ய நடவடிக்கை எடுத்த குற்றச்சாட்டுக்கமைய இந்த குற்றப்பத்திரம் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.

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