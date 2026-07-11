வாகன இறக்குமதிக் கட்டுப்பாடுகள் சந்தையில் புதிய சிக்கல்களை உருவாக்கும் அபாயம் – தனநாத் பெர்னாண்டோ

வாகன இறக்குமதிக்கு கட்டுப்பாடுகளை விதிப்பதன் மூலம் சந்தையில் கடுமையான சிக்கல்கள் உருவாகும் அபாயம் உள்ளதாக பொருளாதார ஆய்வாளர் தனநாத் பெர்னாண்டோ தெரிவித்துள்ளார்.
நாட்டின் வாகனத் தேவை தற்போது ஓரளவிற்குப் பூர்த்தியாகியுள்ளதால், கடந்த ஆண்டை விட இம்முறை வாகன இறக்குமதியின் மூலம் கிடைக்கும் வரி வருமானம் வீழ்ச்சியடையும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
எதிர்வரும் ஓகஸ்ட் மாதம் 15 ஆம் திகதிக்குப் பிறகு வாகன இறக்குமதி கொள்கையை நீட்டிப்பதா? இல்லையா? என்பது குறித்து அரசாங்கம் எடுக்கவிருக்கும் தீர்மானம் இதில் மிக முக்கியமானது என்று அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
சர்வதேச நாணய நிதியத்துடனான உடன்படிக்கைகளின்படி மேலதிக கூடுதல் கட்டணங்களை (Surcharges) விதிக்க முடியாது என்றாலும், அரசாங்கம் இந்த கூடுதல் கட்டணங்களை நீக்கினால் மீண்டும் சந்தையில் ஒருவித அதிர்வு ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் அவர் மேலும் கூறினார்.
கடந்த காலங்களில் இருந்த வாகனங்களுக்கான கடும் தேவை தற்போது பெரும்பாலும் பூர்த்தியாகியுள்ளதாலும், இறக்குமதியாளர்கள் தேவையான அளவு வாகனங்களை இறக்குமதி செய்துள்ளதாலும் வாகனப் பதிவுகள் படிப்படியாகக் குறைந்து வருகின்றன. இதன் விளைவாக, வாகன இறக்குமதி வரி வருமானம் கடந்த ஆண்டின் நிலையை எட்டாது என்பது அவரது கணிப்பாகும்.
தற்போது வாகனங்களுக்கு 150% மற்றும் 200% போன்ற மிக அதிக இறக்குமதி வரி விதிக்கப்படுவதால், தொடர்ந்து இத்தகைய வரிகளை விதிப்பது நியாயமற்றது என்று சுட்டிக்காட்டும் தனநாத் பெர்னாண்டோ, அரசாங்கம் ஒரே தரப்பினரிடமிருந்து தொடர்ந்து வரிகளை அறவிட்டு அவர்களைச் சிரமத்திற்கு உள்ளாக்காமல், அரச செலவினங்களைச் சரியாக முகாமைத்துவம் செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார்.
அத்துடன், பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான அத்தியாவசிய சீர்திருத்தங்களை விரைவுபடுத்துவதன் மூலம் வரி வருவாயை ஓரளவிற்கு அதிகரிக்க முடியும் என்றும், இதன் மூலம் நாட்டின் பொருளாதாரம் முன்னோக்கிச் செல்லும் என்ற வலுவான சமிக்ஞையைச் சந்தைக்கு வழங்க முடியும் என்றும் அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.