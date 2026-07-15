ஜூலை மாத 'அஸ்வெசும' கொடுப்பனவு இன்று வங்கிக் கணக்குகளில் வைப்பு

'அஸ்வெசும' நலன்புரிப் நன்மைகள் திட்டத்தின் கீழ், 2026 ஜூலை மாதத்திற்கான கொடுப்பனவுகள் இன்று (15) பயனாளிகளின் வங்கித் கணக்குகளில் வைப்பிலிடப்படும் என நலன்புரி நன்மைகள் சபை அறிவித்துள்ளது.
இதன் முதலாம் கட்டத்தின் கீழ், 1,012,812 பயனாளிக் குடும்பங்களுக்காக 9,357,346,250 ரூபாய் நிதி இன்று வங்கித் கணக்குகளில் வைப்பிலிடப்படவுள்ளது.
அதேபோல், இரண்டாம் கட்டத்தின் கீழ், 211,647 பயனாளிக் குடும்பங்களுக்காக 2,468,250,000 ரூபாய் நிதி இன்றைய தினம் அவற்றுக்குரிய அஸ்வெசும வங்கித் கணக்குகளில் வைப்பிலிடப்படும் என அந்த சபை குறிப்பிட்டுள்ளது.
அதற்கமைய, இன்றைய தினத்தில் மாத்திரம் இந்த இரண்டு கட்டங்களின் கீழ் மொத்தம் 1,224,459 குடும்பங்களுக்காக 11,825,596,250 ரூபாய் அஸ்வெசும தொகை வழங்கப்படவுள்ளது.