பொருளாதார நெருக்கடியில் இருந்து மக்களின் கவனத்தைத் திசைதிருப்பவே இளைஞர்கள் கைது செய்யப்படுகின்றனர் – நாமல் ராஜபக்ஷ
பொருளாதார நெருக்கடி மற்றும் தேர்தல் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றத் தவறியுள்ள அரசாங்கம், மக்களின் கவனத்தைத் திசைதிருப்பும் நோக்கில் இளைஞர்களை கைது செய்வதையும் குற்றத் தடுப்பு நடவடிக்கைகளையும் முன்னெடுத்து வருவதாக ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் தேசிய அமைப்பாளரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான நாமல் ராஜபக்ஷ குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
ஜூலை 9 ஆம் திகதி கோட்டேயில் நடைபெற்ற கட்சியின் பிரதேச அமைப்பாளர் கூட்டத்தில் உரையாற்றிய அவர், அரசாங்கத்தின் பொருளாதாரக் கொள்கைகள் காரணமாக தொழிற்சாலைகள் மூடப்படுதல், வேலைவாய்ப்பு இழப்பு, வாழ்க்கைச் செலவு அதிகரித்தல் மற்றும் முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்கை குறைதல் போன்ற பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார்.
தேர்தலுக்கு முன்னர் பட்டதாரிகளுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்குவதாக வாக்குறுதி அளித்த அரசாங்கம், ஆட்சிக்கு வந்த பின்னர் வேலை கோரி வந்த பட்டதாரிகளுக்கு வேலை வழங்குவதற்குப் பதிலாக பொலிஸ் நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டதாகவும் அவர் குற்றஞ்சாட்டினார்.
மேலும், அதிகரித்து வரும் வரிகள், கடன் செலவுகள் மற்றும் உற்பத்திச் செலவுகள் காரணமாக சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்கள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதுடன், பல நிறுவனங்கள் மூடப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் நாமல் ராஜபக்ஷ தெரிவித்தார்.
அதேவேளை, இலங்கையின் பங்குச் சந்தையில் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்கை குறைந்து வருவதாகவும், சுற்றுலாத்துறையும் போதிய அரச ஆதரவு இல்லாத காரணத்தால் அழுத்தங்களை எதிர்கொண்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார்.
அண்மையில் இடம்பெற்ற சிறைச்சாலை சம்பவத்தை குறிப்பிட்ட அவர், அந்தச் சம்பவம் குறித்து நீதி அமைச்சர் சமூக ஊடகங்கள் மூலமே அறிந்ததாகவும், பல மணி நேரம் நிலைமையைப் பற்றி தெரியாமலிருந்ததாகவும் குற்றஞ்சாட்டினார்.
மின்சாரம், எரிபொருள் மற்றும் நீர் கட்டண உயர்வுகளையும் அவர் விமர்சித்ததுடன், அரசாங்கத்தின் பொருளாதார நிர்வாகத் தவறுகளின் சுமை பொதுமக்கள் மீது சுமத்தப்படுவதாகவும், கொழும்பு வாழ்வதற்கு மிகவும் செலவான நகரங்களில் ஒன்றாக மாறியுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார்.
இறுதியாக, தேர்தல் காலத்தில் மக்களுக்கு அளித்த வாக்குறுதிகளை அரசாங்கம் நிறைவேற்றத் தவறியுள்ளதாகக் கூறிய அவர், புதிய வரிகளை விதிப்பதற்குப் பதிலாக தொழில் துறை, தொழிலாளர்கள் மற்றும் சுற்றுலாத்துறைக்கு நிவாரணங்களை வழங்குமாறு அரசாங்கத்திடம் வலியுறுத்தினார்.