அனுராதபுர பேரணிக்கு இணையான பேரணியை நடத்த பொதுஜன பெரமுன திட்டம் - டி.வி. சானக
அரசாங்கம் மக்களுக்கு வழங்கிய வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தும் வகையில், அண்மையில் நடைபெற்ற அனுராதபுர பேரணிக்கு இணையான பாரிய பேரணியொன்றை நடத்துவது தொடர்பில் கலந்துரையாடல்கள் இடம்பெற்று வருவதாக ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன பாராளுமன்ற உறுப்பினர் டி.வி. சானக தெரிவித்துள்ளார்.
நாமல் ராஜபக்ஷ மற்றும் முன்னாள் ஜனாதிபதி மஹிந்த ராஜபக்ஷ மீது நாட்டில் பெருமளவான மக்கள் தொடர்ந்தும் மதிப்பு வைத்துள்ளதாக அவர் கூறினார்.
நாமல் ராஜபக்ஷவை சிறையில் அடைப்பதற்கான முயற்சிகள் இடம்பெறுவதாகக் குற்றஞ்சாட்டிய சானக, அவரைப் பாதுகாக்க மக்கள் ஒன்றிணைந்து வருவதாகவும் தெரிவித்தார்.
மேலும், 2029ஆம் ஆண்டு அனுரகுமார திசாநாயக்கவை தோற்கடிக்கக்கூடிய நிலையில் நாமல் ராஜபக்ஷ இருப்பதாக சானக கூறினார். இது டி.வி. சானகவின் அரசியல் கூற்று; எதிர்கால தேர்தல் முடிவு குறித்த உறுதிப்படுத்தப்பட்ட தகவல் அல்ல.
அரசாங்கம் மக்களுக்கு வழங்கிய வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற அழுத்தம் கொடுப்பதே திட்டமிடப்படும் பேரணியின் நோக்கம் எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.