அரசாங்கம் எந்தவொரு அரச பாடசாலையையும் தன்னிச்சையாக மூடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை - அமைச்சர் நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ

on Tuesday, September 29, 2026
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அரசாங்கம் எந்தவொரு அரச பாடசாலையையும் தன்னிச்சையாக மூடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றும், மாணவர் எண்ணிக்கை குறைவாக உள்ள பாடசாலைகள் குறித்து அறிவியல் பூர்வமான ஆய்வுகள் மட்டுமே மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சரவைப் பேச்சாளர் அமைச்சர் நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ தெரிவித்துள்ளார்.
 
அமைச்சரவைத் தீர்மானங்களை அறிவிக்கும் ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில், பாடசாலைகளை மூடுவது, கல்வி மறுசீரமைப்புகள் மற்றும் பாடசாலை நேர மாற்றம் குறித்து எழுப்பப்பட்ட கேள்விகளுக்குப் பதிலளிக்கையிலேயே அவர் இதனைத் தெளிவுபடுத்தினார்.

எந்தவொரு பாடசாலையையும் உடனடியாக மூடும் எண்ணம் அரசாங்கத்திற்கு இல்லை என்றும், கடந்த பல வருடங்களாக மாணவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்ச்சியாகக் குறைந்து வரும் பாடசாலைகள் தொடர்பிலேயே கவனம் செலுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் அமைச்சர் சுட்டிக்காட்டினார்.

60 அல்லது 70 வருடங்களுக்கு முன்னர் அமைக்கப்பட்ட சில பாடசாலைகளின் அமைவிடமும், தற்போதைய மக்கள் தொகை பரம்பலும் வேறுபட்டுள்ளன.

மாணவர்கள் மிகக் குறைவாக உள்ள பாடசாலைகள் குறித்துக் கோட்ட மற்றும் வலய மட்டத்தில் அறிக்கைகள் கோரப்பட்டு ஆய்வுகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

பாடசாலையை வெறுமனே திறந்து வைப்பதை விட, நாட்டிலுள்ள ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் தரமான மற்றும் வசதிகள் நிறைந்த கல்வியை உறுதி செய்வதே அரசாங்கத்தின் பிரதான நோக்கமாகும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார்.

அத்துடன் கல்வி அமைப்பில் நிலவும் ஆசிரியர் பற்றாக்குறைக்குத் தீர்வாக மிக விரைவில் 3,000 புதிய ஆசிரியர்களைக் கல்வி அமைப்பில் இணைத்துக் கொள்ள நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும், இதன் மூலம் ஆசிரியர் பற்றாக்குறைக்குக் கணிசமான தீர்வு கிடைக்கும் என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்தார்.

கல்வி மறுசீரமைப்பு என்பது பாடத்திட்டங்களை மாற்றுவதுடன் மட்டும் நின்றுவிடாமல், பாடசாலைகளுக்குத் தேவையான பௌதிக மற்றும் மனித வளங்களை வழங்குதல், கல்வி நிர்வாகக் கட்டமைப்பில் சீர்திருத்தங்களை மேற்கொள்தல் மற்றும் மதிப்பீட்டு முறைகளை நவீனமயமாக்கல் உள்ளிட்ட அனைத்துக் காரணிகளையும் உள்ளடக்கியதாகவே அமையும்.

இதற்கமைய, 2027 ஆம் ஆண்டளவில் 1, 2 மற்றும் 6 ஆம் தரங்களுக்கான புதிய பாடத்திட்ட மறுசீரமைப்புகள் அமுல்படுத்தப்படும் எனவும் அவர் விளக்கமளித்தார்.

மேலும் பாடசாலை ஆரம்பிக்கும் மற்றும் முடிவடையும் நேரத்தை மாற்றுவது தொடர்பாகத் தற்போது கல்வி அமைச்சினால் தயாரிக்கப்பட்டுள்ள அறிக்கைகள் தொடர்பில் எந்தக் கலந்துரையாடலும் இடம்பெறவில்லை என்றும், இது குறித்துக் கல்வி அமைச்சு எதிர்காலத்தில் ஏதேனும் தீர்மானம் எடுத்தால் அது முறைப்படி அறிவிக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ மேலும் தெரிவித்தார்.

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