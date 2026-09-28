‘கிரிஷ்’ வழக்கில் குற்றவாளியாக பெயரிடப்பட்டார் நாமல்

சர்ச்சைக்குரிய 'கிரிஷ்' கொடுக்கல் வாங்கல் தொடர்பில் இலஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுவினால் கொழும்பு பிரதான நீதவான் நீதிமன்றத்தில் தொடரப்பட்டுள்ள வழக்கில், ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுனவின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் நாமல் ராஜபக்ஷ நான்காவது பிரதிவாதியாக பெயரிடப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
பிரபல இந்திய சொத்து அபிவிருத்தி நிறுவனமான 'கிரிஷ்' நிறுவனத்துடன் தொடர்புடைய நிதி மோசடி மற்றும் இலஞ்சம் பெற்றமை ஆகிய குற்றச்சாட்டுகளின் அடிப்படையில் இலஞ்ச, ஊழல் ஆணைக்குழுவினால் இந்த வழக்கு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
இது தொடர்பான விசாரணைகளும் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளும் முன்னெடுக்கப்பட்டு வரும் நிலையில், இலஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழுவினால் நீதிமன்றத்தில் பெறப்பட்ட முன் அனுமதிக்கு அமைய, விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ள பாராளுமன்ற உறுப்பினரிடம் வாக்குமூலம் ஒன்றும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.