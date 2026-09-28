ரத்கமவில் சற்றுமுன் துப்பாக்கிச் சூடு

on Monday, September 28, 2026
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காலி ரத்கமவில் சற்றுமுன்னர் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்பட்டுள்ளது.

மோட்டார் சைக்கிளில் சென்றவரை இலக்கு வைத்து இந்த துப்பாகிச் சூடு நடத்தப்பட்டுள்ளது.

சம்பவத்தில் காயமடைந்த நபர் சிகிச்சைகளுக்காக ரத்கம வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

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