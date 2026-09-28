ரத்கமவில் சற்றுமுன் துப்பாக்கிச் சூடு

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdnErBo3LgXO5mlHNWNtNM0_CH4aed1EAm8wdhUdjfCVjkhyphenhyphen1LBPOtnn8AW_ifZCirmwruHq8CoOex9oH-jgRehtjSxCZOPsWjl3GUpzzElT2V6pgQ-222UNjijnY4TBaLVm_tOtv5Eb7vt57kaB7aHl2h8OSTdB7qcDQuMbWKECdUdJaPzZ_Qc1BSBoFi/s678/images%20(1).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="452" data-original-width="678" loading="lazy" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgdnErBo3LgXO5mlHNWNtNM0_CH4aed1EAm8wdhUdjfCVjkhyphenhyphen1LBPOtnn8AW_ifZCirmwruHq8CoOex9oH-jgRehtjSxCZOPsWjl3GUpzzElT2V6pgQ-222UNjijnY4TBaLVm_tOtv5Eb7vt57kaB7aHl2h8OSTdB7qcDQuMbWKECdUdJaPzZ_Qc1BSBoFi/s1600-rw/images%20(1).jpg" /></a></div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><br /></div> காலி ரத்கமவில் சற்றுமுன்னர் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தப்பட்டுள்ளது.<br /><br />மோட்டார் சைக்கிளில் சென்றவரை இலக்கு வைத்து இந்த துப்பாகிச் சூடு நடத்தப்பட்டுள்ளது. <br /><br />சம்பவத்தில் காயமடைந்த நபர் சிகிச்சைகளுக்காக ரத்கம வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.<br /><div class="my-4" style="--tw-border-opacity: 1; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-ring-color: #3f83f880; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-rotate: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; background-color: white; border: 0px solid rgb(221, 225, 230); box-sizing: border-box; color: #141618; font-family: __inter_366a8c, __inter_Fallback_366a8c; margin-bottom: 1rem; margin-top: 1rem;"></div><div class="mx-auto mt-8 max-w-2xl" style="--tw-border-opacity: 1; --tw-border-spacing-x: 0; --tw-border-spacing-y: 0; --tw-ring-color: #3f83f880; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; --tw-rotate: 0; --tw-scale-x: 1; --tw-scale-y: 1; --tw-scroll-snap-strictness: proximity; --tw-shadow-colored: 0 0 #0000; --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-skew-x: 0; --tw-skew-y: 0; --tw-translate-x: 0; --tw-translate-y: 0; background-color: white; border: 0px solid rgb(221, 225, 230); box-sizing: border-box; color: #141618; font-family: __inter_366a8c, __inter_Fallback_366a8c; margin-left: auto; margin-right: auto; margin-top: 2rem; max-width: 42rem;"></div>