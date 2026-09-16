பாகிஸ்தானில் தயாரிக்கப்பட்ட இரு முகப்பூச்சுக் கிரீம்களுக்கு இந்தியா நாடளாவிய எச்சரிக்கை

குறிப்பிட்ட வரம்பை மீறிய அளவில் கன உலோகங்கள் கண்டறியப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, பாகிஸ்தானில் தயாரிக்கப்பட்ட இரண்டு சருமத்தை வெண்மையாக்கும் கிரீம்களுக்கு எதிராக இந்தியாவின் மருந்துக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு நாடளாவிய பொதுச் சுகாதார எச்சரிக்கையை விடுத்துள்ளது.
Goree Beauty Cream மற்றும் Chandni Whitening Cream ஆகியவை இந்தியாவில் விற்பனை செய்ய அனுமதிக்கப்படாத அழகுசாதனப் பொருட்கள் என மத்திய மருந்துகள் தரநிலைக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு (CDSCO) அடையாளப்படுத்தியுள்ளது.
செப்டெம்பர் 8ஆம் திகதி வெளியிடப்பட்ட அறிவிப்பில், இந்த இரண்டு கிரீம்களையும் கொள்வனவு செய்யவோ பயன்படுத்தவோ வேண்டாம் என நுகர்வோருக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அவற்றின் விற்பனை, விநியோகம் மற்றும் விளம்பரங்களைத் தடுக்குமாறும் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
பரிசோதனையில் கண்டறியப்பட்டவை
CDSCO மேற்கொண்ட பரிசோதனைகளில்:
அனுமதிக்கப்பட்ட அளவைவிட அதிகமான கன உலோகங்கள் இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
இந்தியாவில் விற்பனை செய்வதற்குத் தேவையான இறக்குமதிப் பதிவுச் சான்றிதழ்கள் பெறப்படவில்லை.
இந்தப் பொருட்கள் நச்சுத்தன்மை உள்ளிட்ட உடல்நலப் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தக்கூடியவை என எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
எனினும், எந்த வகையான கன உலோகங்கள் கண்டறியப்பட்டன அல்லது அவற்றின் அளவு என்ன என்பது அறிவிப்பில் குறிப்பிடப்படவில்லை.
சிறுநீரகங்களைப் பாதிக்குமா?
சில சருமத்தை வெண்மையாக்கும் கிரீம்களில் பாதரசம் போன்ற ஆபத்தான கன உலோகங்கள் காணப்படலாம். அவற்றைத் தொடர்ச்சியாகப் பயன்படுத்துவது சிறுநீரகம் மற்றும் நரம்பு மண்டலத்தைப் பாதிக்கக்கூடும்.
ஆனால், குறித்த இரண்டு கிரீம்களும் சிறுநீரக நோயை நேரடியாக ஏற்படுத்தியதாக CDSCO அறிவிப்பில் உறுதிப்படுத்தப்படவில்லை. அவற்றால் நச்சுத்தன்மை உள்ளிட்ட உடல்நல ஆபத்துகள் ஏற்படக்கூடும் என்றே தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நுகர்வோர் என்ன செய்ய வேண்டும்?
இந்த இரண்டு கிரீம்களையும் கொள்வனவு செய்யவோ பயன்படுத்தவோ வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. ஏற்கெனவே கொள்வனவு செய்திருந்தால், அவற்றைப் பயன்படுத்துவதை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும்.
அழகுசாதனப் பொருட்களை வாங்கும்போது:
தயாரிப்பாளர் மற்றும் உரிமத் தகவல்களைச் சரிபார்க்க வேண்டும்.
தொகுதி இலக்கம், தயாரிக்கப்பட்ட திகதி மற்றும் காலாவதித் திகதியைப் பார்க்க வேண்டும்.
இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொருட்களில் பதிவுச் சான்றிதழ் இலக்கம் உள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.
தெளிவற்ற அல்லது தவறாக வழிநடத்தும் லேபிள்களைக் கொண்ட பொருட்களைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
குறித்த கிரீம்களைப் பயன்படுத்திய பின்னர் தொடர்ச்சியான தோல் எரிச்சல், வீக்கம் அல்லது வழக்கத்திற்கு மாறான நிறமாற்றம் ஏற்பட்டால், தயாரிப்பின் பொதியுடன் தோல் மருத்துவரை அணுகுமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.