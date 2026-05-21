அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களின் உத்தேச விலை வரம்புகள் வௌியீடு

சில அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களின் உத்தேச விலை வரம்புகளை நுகர்வோர் விவகார அதிகாரசபை பிரகடனப்படுத்தியுள்ளது.
ஒவ்வொரு வாரமும் இந்த விலை வரம்புகள் ஊடகங்களுக்கு வெளியிடப்படுவதுடன், இந்த வாரத்திற்குரிய உத்தேச விலை வரம்புகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.
தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அத்தியாவசிய உணவுப் பொருட்களின் உத்தேச சில்லறை விலை வரம்பு (2026 மே 18 முதல் மே 24 வரை)
கோதுமை மா - 153.00 - 172.00
வெள்ளைச் சீனி - 195.00 - 235.00
பருப்பு - 225.00 - 249.00
உருளைக்கிழங்கு (இந்தியா) - 160.00 - 228.00
உருளைக்கிழங்கு (பாகிஸ்தான்) - 160.00 - 201.00
பெரிய வெங்காயம் (இந்தியா) - 175.00 – 218.00
பெரிய வெங்காயம் (பாகிஸ்தான்) - 112.00 - 160.00
சின்ன வெங்காயம் (இறக்குமதி செய்யப்பட்டது) - 280.00 - 320.00
நெத்திலி (தாய்லாந்து) - 1100.00 - 1156.00
நெத்திலி (ஏனையவை) - 1080.00 - 1309.00
காய்ந்த மிளகாய் - 900.00 - 1087.00
முட்டை (வெள்ளை) ஒன்று - 30.00 - 35.00
முட்டை (சிவப்பு) ஒன்று - 32.00 - 37.00
ரின் மீன் (உள்நாட்டு மெக்கரல்) 425g - 380.00 - 480.00
ரின் மீன் (உள்நாட்டு லின்னா ஜக் மெக்கரல்) 425g - 460.00 - 560.00
உள்நாட்டு பச்சை அரிசி (வெள்ளை) - 180.00 - 220.00
உள்நாட்டு பச்சை அரிசி (சிவப்பு) - 168.00 - 220.00
உள்நாட்டு நாடு அரிசி (வெள்ளை) - 190.00 - 230.00
பிரொய்லர் கோழி இறைச்சி (முழுக்கோழி தோலுடன்) - 1000.00 - 1250.00
முழு ஆடை பால்மா 400g - 990.00 - 1155.00