சட்டவிரோதமாக மாடுகளை ஏற்றிச் சென்ற லொறி ; பொலிஸார் துப்பாக்கிச் சூடு – நால்வர் கைது!

ஹுங்கம, கட்டகடுவ பகுதியில் சட்டவிரோதமான முறையில் மாடுகளை ஏற்றிச் சென்றதாக சந்தேகிக்கப்படும் லொறி ஒன்றின் மீது பொலிஸார் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியுள்ளனர். இச்சம்பவத்தையடுத்து கடத்தலில் ஈடுபட்ட நான்கு சந்தேக நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகப் பொலிஸார் தெரிவித்துள்ளனர்.
இன்று (20) காலை ஹுங்கம காவல்துறை நிலையப் பொறுப்பதிகாரிக்குக் கிடைத்த இரகசியத் தகவலின் அடிப்படையில் இந்த விசேட சோதனை நடவடிக்கை முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தது.
லொறியின் மூலம் சட்டவிரோதமாக மாடுகள் கடத்தப்படுவதாகக் கிடைத்த துல்லியமான தகவலையடுத்து, கட்டகடுவ பகுதியில் பொலிஸார் விசேட வீதித் தடையை ஏற்படுத்திச் சோதனையில் ஈடுபட்டிருந்தனர்.
அப்போது அந்த வீதித் தடையை நோக்கி வந்த சந்தேகத்துக்கிடமான லொறி, காவல்துறையினரின் சமிக்ஞையை முற்றாக நிராகரித்துவிட்டு, வேகமாகத் தப்பிச் சென்றது. இதனைத் தொடர்ந்து, துரிதமாகச் செயற்பட்ட பொலிஸார் லொறியை துரத்திச் சென்றுள்ளனர்.
ஆபத்தான முறையில் வேகமாக பயணித்த அந்த லொறியை நிறுத்துமாறு காவல்துறையினர் பல முறை சமிக்ஞை வெளிப்படுத்திய போதிலும், லொறி சாரதி தொடர்ந்து வாகனத்தை நிறுத்தாமல் சென்றுள்ளார்.
இதன் காரணமாக, பொதுமக்களின் பாதுகாப்பைக் கருத்திற்கொண்டும், கடத்தல் வாகனத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் நோக்கிலும் பொலிஸார் லொறியை இலக்குவைத்து துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியுள்ளனர்.
துப்பாக்கிச் சூட்டின் மூலம் லொறி நிறுத்தப்பட்டதுடன், அந்த வாகனத்தில் பயணித்த நான்கு கடத்தல் சந்தேக நபர்களும் காவல்துறையினரால் மடக்கிப் பிடிக்கப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். இந்தச் சட்டவிரோத கடத்தல் பின்னணி குறித்து ஹுங்கம காவல்துறையினர் மேலதிக விசாரணைகளை முடுக்கிவிட்டுள்ளனர்.