கட்டுமானத் துறையில் 10,000-க்கும் மேற்பட்ட திறமையான தொழிலாளர்கள் தேவை : வெளிநாட்டு பணியாளர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்ய இலங்கை பரிசீலனை

இலங்கையின் கட்டுமானத் துறையில் அதிகரித்து வரும் தொழிலாளர் பற்றாக்குறையை சமாளிக்க, தேவையெனில் வெளிநாடுகளிலிருந்து திறமையான தொழிலாளர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்ய வேண்டிய நிலை உருவாகலாம் என கட்டுமானத் துறை துணை அமைச்சர் டி.பி. சரத் தெரிவித்துள்ளார்.
பொதுநிகழ்வொன்றில் உரையாற்றிய அவர், மின்சார தொழிலாளர்கள், வெல்டர்கள் உள்ளிட்ட திறமையான தொழிலாளர்களைக் கண்டுபிடிப்பது தற்போது மிகவும் சிரமமாகியுள்ளதாகவும், அதிகரித்துள்ள தேவை காரணமாக பலர் வாரக்கணக்கில் முன்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் கூறினார்.
குறிப்பாக கொழும்பு நகர்ப்புறத்தை மையமாகக் கொண்டு கட்டுமானத் துறை வேகமாக வளர்ச்சி அடைந்து வருவதாகவும், அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்திற்குள் நாட்டிற்கு 10,000-க்கும் மேற்பட்ட கூடுதல் திறமையான தொழிலாளர்கள் தேவைப்படும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.
அதிகரித்து வரும் தேவையை பூர்த்தி செய்வதற்காக அடுத்த ஆறு மாதங்களுக்குள் ஆயிரக்கணக்கான திறமையான தொழிலாளர்களுக்கு பயிற்சி வழங்குவது அமைச்சின் முக்கிய சவால்களில் ஒன்றாக உள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார்.
எனினும், பயிற்சி பெற்ற பலர் தென் கொரியா, இஸ்ரேல் உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு வேலைவாய்ப்புக்காக குறுகிய காலத்திலேயே வெளியேறுவதால், நாட்டில் திறமையான தொழிலாளர்களை தக்கவைத்துக்கொள்வது கடினமாக இருப்பதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டினார்.
"உள்நாட்டில் தேவையான அளவு திறமையான தொழிலாளர்களை உருவாக்க முடியாவிட்டால், வெளிநாடுகளிலிருந்து தொழிலாளர்களை அழைத்து வர வேண்டிய நிலை ஏற்படலாம்," என துணை அமைச்சர் தெரிவித்தார்.
மேலும், தெற்காசியாவில் வேகமாக வளர்ச்சி அடைந்து வரும் நாடுகளில் இலங்கையும் ஒன்றாக உள்ளதாகக் குறிப்பிட்ட அவர், நாட்டின் அபிவிருத்தி மற்றும் கட்டுமான நடவடிக்கைகள் வேகமடைந்துள்ளதே திறமையான தொழிலாளர்களுக்கான தேவை அதிகரிக்க முக்கிய காரணம் என்றும் தெரிவித்தார்.