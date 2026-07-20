அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தி 2-வது முறையாக உலகக் கோப்பையை வென்ற ஸ்பெயின்

on Monday, July 20, 2026
No comments

பெரான் டோரஸ் அடித்த மிரட்டலான கோல் மூலம் அர்ஜென்டினாவை 1-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி ஸ்பெயின் அணி இரண்டாவது முறையாக ஃபிஃபா உலகக் கோப்பையை வென்று சாதனை படைத்துள்ளது.

கடந்த 2010ஆம் ஆண்டில் தங்களது முதல் உலகக் கோப்பையை வென்று சாம்பியன் பட்டம் பெற்ற ஸ்பெயின் அணி, சரியாக 16 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் உலகக் கோப்பையை தன்வசமாக்கியுள்ளது. தற்போதைய சாம்பியனான அர்ஜென்டினா, 1962-ல் பிரேசில் அணிக்கு பிறகு உலகக் கோப்பையைத் தற்காத்துக் கொண்ட முதல் நாடு என்ற பெருமையைப் பெற கடுமையாகப் போராடியது. ஆனால், ஸ்பெயின் அணியின் அபார ஆட்டத்தால் அர்ஜென்டினாவின் கனவு தகர்ந்தது.

நடப்பு உலகக் கோப்பை தொடரில் மிகவும் பலம் வாய்ந்த ஆட்டத்தைக் கொண்ட அர்ஜென்டினா அணியால், இறுதிப் போட்டியில் ஒரு கோல் கூட அடிக்க முடியவில்லை. மறுபுறம், ஆரம்பம் முதலே நிதானமாக ஆடிய ஸ்பெயின் அணி, ஆட்டத்தின் 106-வது நிமிடத்தில் அர்ஜென்டினாவின் தடுப்பாட்டத்தை உடைத்து கோல் அடித்தது. பெட்ரோ போரோ வழங்கிய பந்தை நிகோ வில்லியம்ஸ் கடத்த, அதனைப் பெற்ற பெரான் டோரஸ் மிக நேர்த்தியாக கோலாக மாற்றினார்.
sports

You may like these posts